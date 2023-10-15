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ЦАХАЛ за сутки атаковала 250 военных целей, убит один из командиров ХАМАС

Елизавета Егорова
23:08 15.10.2023
В ходе атаки ЦАХАЛ 15 октября был убит командир Южного округа национальной безопасности ХАМАС.
ЦАХАЛ за сутки атаковала 250 военных целей, убит один из командиров ХАМАС
© Фото: idfofficial Telegram
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Израильская армия за прошедшие сутки атаковала 250 военных целей палестинских боевиков. Согласно официальному сообщению ЦАХАЛ большинство целей располагались на севере сектора Газа.

«В течение дня ЦАХАЛ нанес удары примерно по 250 военным целям - в основном на севере сектора Газа», - говорится в сообщении.

В тексте также говорится об убийстве командира Южного округа национальной безопасности ХАМАС. Еще десятки ударов нанесены по военным штабам, наблюдательным пунктам и ряду ракетных пусковых установок.

Ранее армия страны сообщала о нападении на вооруженные позиции палестинцев. Под огнем ЦАХАЛ оказались центр оперативного командования, террористы и множество пусковых и минометных установок.

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