ЦАХАЛ вновь атаковал базы «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля второй за сутки заявила о бомбардировках «Хезболлы» в Ливане.

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Базы «Хезболлы» в Ливане подверглись атаке со стороны Армии обороны Израиля вечером 15 октября.

«В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по объектам террористов из "Хезболлах" в Ливане», - говорится в оперативном сообщении израильского командования в Telegram.

Днем 15 октября ЦАХАЛ заявил о бомбардировках военных баз «Хезболлы» в Ливане. «Хезболла» в свою очередь сообщил, что атакует пять баз израильской армии.

Накануне в атаке ЦАХАЛ на объекты «Хезболла» были задействованы самолеты, артиллерия и танки. В Армии обороны Израиля подчеркнули, что удары наносились в ответ на минометные обстрелы со стороны Ливана.