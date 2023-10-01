На месте попытки теракта в Анкаре найдено около 10 килограммов взрывчатки

Также на месте преступления изъяты гранаты, пистолеты и автомат.

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Около десяти килограммов взрывчатки найдены на месте попытки теракта в Анкаре. Кроме того, силовики изъяли с места преступления различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы, сообщили в турецком МВД.

«В ходе осмотра места попытки теракта изъяты 9,7 килограмма взрывчатки C4, содержащей гексоген, три ручных гранаты, одна РПГ, пистолет Glock с глушителем, пистолет Blow, карабин M4, автомат АК-47», - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что утром 1 октября у здания МВД в Анкаре прогремел мощный взрыв. Неизвестные подъехали к проходной на автомобиле. Один из них подорвал себя, второго ликвидировали силовики. В результате боестолкновения пострадали двое сотрудников полиции. Прокуратура взяла расследование инцидента под свой контроль.

Позже стало известно, что ответственность за попытку теракта взяла на себя запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ЧП «последними вздохами террористов».