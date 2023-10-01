РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта в Анкаре
Президент Турции назвал инцидент «последними вздохами террористов».
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Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) взяла на себя вину за покушение на теракт у здания МВД в Анкаре. Об этом сообщил телеканал A Haber.
«Террористическая организация PПK взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре», - проинформировал телеканал.
Ранее сообщалось, что утром 1 октября в Анкаре прогремел взрыв у здания МВД. Оказалось, что террористы подъехали к зданию полиции на машине, открыли стрельбу по посту охраны, один террорист взорвал себя, а другой был обезврежен ответным огнем. В перестрелке пострадали двое полицейских. Расследованием ЧП занимается Генпрокуратура Анкары. Президент Турции Эрдоган назвал инцидент «последними вздохами террористов».