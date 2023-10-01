Глава МВД Турции сообщил, что возле здания министерства произошел теракт

По словам Йерликая, один из террористов взорвал себя, а другой был нейтрализован.

© Видео: Twitter, @Hattua2 © Фото: Twitter, @Hattua2

Возле здания Министерства внутренних дел Турции в Анкаре была совершена попытка теракта. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Йерликая.

По его словам, двое террористов, подъехавших на легковом автомобиле к въездным воротам Главного управления безопасности турецкого МВД, совершили взрыв. Это произошло в 09:30.

«Один из террористов взорвал себя, а другой террорист был нейтрализован», - написал министр внутренних дел Турции в своей соцсети.

Очевидцам также удалось снять кадры с места происшествия, где слышны взрывы.

Ранее турецкие средства массовой информации сообщили, что в районе здания МВД и парламента Турции в Анкаре раздался взрыв и выстрелы.