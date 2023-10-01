Генпрокуратура Анкары начала расследование после теракта у здания МВД

Генпрокуратура Анкары ввела запрет для СМИ на публикацию подробностей расследования взрыва у здания МВД.

© Фото: ТРК Звезда

В Турции начали расследование по факту теракта в Анкаре, где террорист-смертник подорвал себя у здания МВД. Его инициировала Генеральная прокуратура города.

«Генеральная прокуратура Анкары начала расследование в связи с нападением террористов первого октября 2023 года», - цитирует ТАСС заявление прокуратуры.

Кроме того, в Турции постановлением суда ввели запрет на вещание. Теперь в СМИ нельзя будет публиковать какие-либо подробности расследования, а также информацию, которая может ему навредить или вызвать общественные волнения.

Напомним, что сегодня утром в Анкаре у здания МВД раздался взрыв и были слышны выстрелы. Глава турецкого МВД Али Ерликая сообщил, что один из террористов подорвал себя, а другого удалось нейтрализовать. Были ранены двое полицейских.