Вооруженные формирования Карабаха сдали 45 единиц бронетехники и 14 млн боеприпасов

Российские миротворцы выполняют задачи по обеспечению безопасности и соблюдению норм гуманитарного права в регионе.

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На сегодняшний день вооруженные формирования Нагорного Карабаха сдали 45 единиц бронетехники, 28 единиц ПВО и около 14 миллионов боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На 1 октября сдано: 45 единиц бронетехники, 87 единиц автомобильной техники, 28 единиц средств ПВО, 63 единицы орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 5,7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14 млн боеприпасов», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В российском Минобороны добавили, что нарушения прекращения режима огня не зафиксированы. Российские миротворцы продолжают выполнять задачи в Нагорном Карабахе.

Ранее стало известно, что Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Соответствующий указ подписал глава республики. За местными жителями остается право выбора, где жить после расформирования региона.