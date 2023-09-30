Более 100 тысяч человек прибыли в Армению из Нагорного Карабаха

Мост Хакари, с которого начинается Лачинский коридор, пересекли уже более 21 тысячи транспортных средств.

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В Армению из Нагорного Карабаха вынужденно переселились уже более 100 тысяч человек, сообщила представитель премьер-министра Армении Назели Багдасарян. По ее словам, мост Хакари (с него начинается Лачинский коридор) пересекли 21 043 транспортных средства.

«По состоянию на данный момент из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 100 417 человек. Мост Хакари пересекли 21 043 транспортных средства», - цитирует РИА Новости слова Багдасарян.

Пресс-секретарь уточнила, что до начала последнего конфликта в Республике проживали 120 тысяч человек.

Ранее появлялась информация о переселении 78 тысяч жителей Карабаха.

Эксперт РИСИ Артур Атаев рассказал, что будет происходить на первом этапе расформирования Республики. По его словам, сначала Азербайджан заменит там все без исключения органы власти и организует свое военное присутствие.