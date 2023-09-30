Более 100 тысяч человек прибыли в Армению из Нагорного Карабаха
В Армению из Нагорного Карабаха вынужденно переселились уже более 100 тысяч человек, сообщила представитель премьер-министра Армении Назели Багдасарян. По ее словам, мост Хакари (с него начинается Лачинский коридор) пересекли 21 043 транспортных средства.
«По состоянию на данный момент из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 100 417 человек. Мост Хакари пересекли 21 043 транспортных средства», - цитирует РИА Новости слова Багдасарян.
Пресс-секретарь уточнила, что до начала последнего конфликта в Республике проживали 120 тысяч человек.
Ранее появлялась информация о переселении 78 тысяч жителей Карабаха.
Эксперт РИСИ Артур Атаев рассказал, что будет происходить на первом этапе расформирования Республики. По его словам, сначала Азербайджан заменит там все без исключения органы власти и организует свое военное присутствие.