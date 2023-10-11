Шойгу поручил удвоить производство самолетов Ан-124 в Ульяновске к 2025 году

Министр обороны РФ отметил, что у нас есть все необходимо для удвоения производства Ан-124 - двигатели, возможности и мощности.

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Производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 необходимо удвоить к 2025 году. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил на совещании с руководством Объединенной авиастроительной корпорации и профильных центральных органов военного управления.

«Кроме того, мы сегодня должны принять решения и рассмотреть все вопросы по тяжелым транспортным самолетам Ан-124. К 2025 году их количество мы должны удвоить за счет того, что у нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности, и мощности для модернизации этих самолетов», - заявил глава российского военного ведомства.

Совещание состоялось в рамках рабочей поездки Сергея Шойгу на предприятие по производству самолетов ВТА в Ульяновске ПАО «Ил» - «Авиастар». Министр обороны проверил, как выполняется гособоронзаказ по производству самолетов Ил-76МД-90А и происходит ремонт и обслуживание Ан-124-100. Совещание было посвящено состоянию и перспективам развития военно-транспортной авиации.

Ранее Шойгу проинспектировал цеха производства ЗРК «Бук-М3» в Ульяновске. Министру обороны доложили, что готовы сдать второй дивизион ЗРК «Бук-М3» в рамках гособоронзаказа уже в октябре - это раньше установленного срока. Первый дивизион был также досрочно сдан в октябре.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.