ОПК Минобороны России в сентябре досрочно получило дивизион ЗРК «Бук-М3» Министру обороны РФ также доложили о готовности досрочной передачи в ВС РФ в октябре очередного дивизиона зенитного ракетного комплекса «Бук-М3». © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны РФ досрочно получило в сентябре дивизион ЗРК «Бук-М3», сообщает российское оборонное ведомство. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии концерна «Алмаз-Антей» в Ульяновске. Министр проинспектировал цеха по производству ЗРК «Бук-М3», отметил востребованность продукции в зоне операции по защите Донбасса. Руководитель предприятия также сообщил, что предприятие готово передать военным в октябре очередной дивизион ЗРК «Бук-М3». «По условиям гособоронзаказа текущего года нам подлежит отгрузить два дивизиона, первый дивизион отгружен досрочно в сентябре, второй находится на окончательной сборке, на настройке», - подчеркнул генеральный директор АО «Ульяновский механический завод» Сергей Чурин. Также руководитель предприятия заявил о готовности завода к росту объема производства. Речь идет о производстве комплексов, запланированных на 2024-2025 годы. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика