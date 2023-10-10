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Шойгу проинспектировал цеха производства ЗРК «Бук-М3» в Ульяновске

14:30 10.10.2023
Сергей Шойгу вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам предприятия, обслуживавшим и ремонтировавшим технику в зоне спецоперации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» в Ульяновске. Об этом сообщает МО РФ.

В ходе инспекции генеральный директор предприятия АО «Ульяновский механический завод» Сергей Чурин доложил министру о готовности к досрочной передаче в ВС РФ в октябре очередного дивизиона зенитных ракетных комплексов «Бук-М3».

По его словам, всего по условиям гособоронзаказа 2023 года предприятие должно сдать два дивизиона. Первый уже был отгружен в сентябре, досрочно. Второй находится на окончательной сборке и настройке. 

«Уважаемые товарищи, коллеги! Специально приехал сюда, чтобы сказать вам слова благодарности. Спасибо за ваш труд, как здесь, в цехах этого замечательного предприятия, так и, безусловно, там, на передовой, где вашими руками делается многое для того, чтобы наши системы противовоздушной обороны были самыми эффективными и, самое главное, своевременно поступали после ремонта, после обслуживания на свою боевую работу», - обратился к работникам предприятия Шойгу.

Сергей Шойгу вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам предприятия, которые выполняли задачи по обслуживанию и ремонту техники в зоне спецоперации. 

Ранее министр обороны России приехал с проверкой на завод по производству ракетного комплекса «Сармат».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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