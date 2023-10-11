Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии «Авиастар» в Ульяновске

Министр обороны России проинспектировал процесс производства самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонта и обслуживания самолетов Ан-124-100.

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Ульяновск проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии ПАО «Ил» - «Авиастар» Объединенной авиастроительной корпорации, которая входит в состав Госкорпорации «Ростех».

Глава российского оборонного проинспектировал процесс производства самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонта и обслуживания самолетов Ан-124-100.

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь доложил российскому министру обороны, что сегодня в производстве «Авиастара» в различной степени готовности находятся самолеты Ил-76МД-90А, которые предусмотрены производственной программой 2023 года. Самолеты, запланированные к сдаче в этом году, поступят в войска в установленные контрактными обязательствами сроки.

Ранее глава Минобороны России проинспектировал цеха производства ЗРК «Бук-М3» в Ульяновске. Кроме того, Сергей Шойгу вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам предприятия, обслуживавшим и ремонтировавшим технику в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.