Отмена Украины: на Западе начали задумываться об отказе помогать Киеву

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Еще в 1969 году американский психолог швейцарского происхождения, психолог Элизабет Кюблер-Росс описала пять стадий принятия неизбежного. Всеми известные отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. И с весны этого года Запад прошел через все эти стадии в отношении украинского контрнаступа для того, чтобы прийти таки наконец к принятию суровой действительности.

«Западная поддержка Киева постепенно тает. От боевых действий устали и сами украинцы. Эйфория, которая чувствовалась год назад, уступила место изнеможению. Цели контрнаступления ВСУ едва ли будут достигнуты», - пишет Bloomberg.

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«Мы видим достаточно большое количество сфер, в которых они адаптировались. Союзники Украины рассчитывали, что Россия сможет производить около 100 танков в год - а она вышла на показатель 200. Такая же пропорция ожиданий и реальности и в сфере производства артиллерийских снарядов: Запад прогнозировал уровень в один миллион снарядов, но на деле Россия сможет выпускать их по два миллиона в год», - пишет The Wall Street Journal.

Именно 1 октября, в последний день согласования бюджета, перед конгрессом Соединенных Штатов вопрос встал ребром. Денег на внутреннем рынке хватит на что то одно, либо на Украину, либо на свою страну.

«Если мы очистим бюджет от статьи на Украину, то мы преодолеем кризис. Но если сенат сконцентрируется на Украине, как он концентрируется сейчас в ущерб американцам, то у нас серьезные проблемы», - заявил спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти.

Сторонники подкармливания киевского режима настаивали на выделении 24 миллиардов долларов режиму Зеленского. Украине, чтобы закрыть дыру в бюджете, требовалось почти вдвое больше - 42 миллиарда. В какой то момент начали говорить о компромиссе в шесть миллиардов. Но итог переговоров по бюджету оказался поистине неожиданным. За несколько часов до дедлайна Палата Представителей согласовала бюджет на ближайшие 45 дней. В нем - ни слова об Украине. Киев минимум на полтора месяца остался без американских денег.

Это первый случай не только с момента начала спецоперации, а фактически за всю историю поддержки Штатами Киева, когда Вашингтон заявил официально и открыто - на вас денег нет. Что не могло не вызвать откровенную панику со стороны Киева.

«Для Украины ситуация крайне тревожная. Сам факт отказа в финансовой помощи - очень неприятный звонок. Особенно на фоне того, что общая динамика помощи Украине сейчас страдает», - заявил украинский политолог Олег Саакян. «США - наш ключевой союзник. Без поддержки США шансов выстоять у нас практически нет. То, что произошло вчера в конгрессе, уже не просто звонок, это уже звон. Нужно поменять стратегию. Нужно поступать иначе», - заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Стратегию нужно было менять Соединенным Штатам, причем давно. Но Вашингтон принципиально отказывается слушать альтернативные мнения, боясь услышать правду, идущую в разрез с собственными стремлениями. Примером тому - легендарный Такер Карлсон. В интервью швейцарским СМИ он рассказал, что хотел представить американцам позицию противоположной стороны, взяв интервью у Владимира Путина. Но власти США его попросту заткнули.

«Я хотел взять интервью у Владимира Путина, но американское правительство запретило мне. Задумайтесь об этом! И никто не сказал: "подождите секунду. Может, мне и не нравится этот парень, но он имеет право брать интервью у кого захочет, и у нас есть право услышать то, что говорит Путин!" Что ж, вам не разрешают услышать голос Путина? Почему?!», - заявил журналист.

И если так смогли поступить с Такером Карлсоном, то об остальных голосах не стоит и упоминать. Но их все больше. Неприятную правду озвучил бывший советник Трампа, генерал армии США Дуглас Макгрегор.

«Мы дошли до того момента, когда нам придется либо сказать, что все, мы больше ничего не можем сделать, потому что слишком велик риск прямого конфликта с Россией, либо мы ввязываемся глубже и говорим об использовании наших собственных сухопутных войск. Мы не готовы к этому», - заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Не готовы не только Штаты. Европа постепенно начинает отходить от политики помощи Киеву. Польша отказывается согласовывать новые пакеты военной помощи Украине. А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призналась в том, что часть поставляемых Бундестагом вооружений попросту неработоспособны - и Берлин про это прекрасно знал.

«Если ты только обещаешь и не делаешь, и даже поставляешь что-то, что не работает, то это не помогает. Некоторые наши системы уже устарели, про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это», - заявила Бербок.

Посыпав голову пеплом Бербок заодно и обосновала официальную задержку, а по факту временный отказ от поставок дальнобойных ракет «Таурус» киевскому режиму.

«Я не могу сказать, когда мы передадим Taurus. Они настолько сложны, что мы должны прояснить все детали - как они будут работать, кто будет ими управлять. Я понимаю, что у Украины времени мало, но, когда мы что-то передаем, это должно работать», - заявила Бербок.

Словакия пошла еще дальше. В эти выходные на выборах премьер-министра там победил Роберт Фицо. В ходе предвыборной гонки он открыто заявлял, что Киев не получит от его страны больше ни единой пули. Нет сомнений в том, что эта позиция и позволила ему набрать необходимое для победы большинство. Показательно, что в первых рядах его поздравил чуть ли не главный противник подкармливания Киева - Виктор Орбан.

«Поздравляем Роберта Фицо с бесспорной победой на парламентских выборах в Словакии. Всегда приятно работать вместе с патриотом. С нетерпением жду этого!», - заявил Орбан.

Сам Орбан в очередном интервью доходчиво объяснил, к чему уже привела и может далее привести поддержка киевского наркомана.

«Все страны западного мира всегда говорили, что мы должны присоединиться, потому что это и есть наша война, давайте дадим Украине денег и оружие. И мы в самом начале сказали, что это совершенно неправильная идея. Они далеко, поэтому у них нет трезвых соображений. У меня самые худшие чувства по поводу войны. Существует постоянная опасность того, что будет развернуто все более современное и более опасное оружие, которое уже не ограничится фронтом, но сможет достичь и нас», - заявил Орбан.

Курс на отказ от поддержки Киева взят уже чуть ли не официально. Конечно, помощь режиму Зеленского будет продолжаться. Но уже не в том объеме и со все возрастающей неохотой и противодействием. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон как нельзя лучше подытожил ситуацию. По его мнению выбор у Украины все же есть, но не один из вариантов не будет утешительным ни для режима Зеленского, ни для его хозяев - она может либо капитулировать, либо прекратить свое существование.