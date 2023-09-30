В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Украина может капитулировать или полностью исчезнуть

Алина Луговая
16:26 30.09.2023
Бывший аналитик ЦРУ считает, что у Украины есть только два варианта - капитулировать или полностью прекратить свое существование.
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Украина может капитулировать или полностью исчезнуть
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Работающий ранее аналитиком в ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что у Зеленского есть только два варианта - капитуляция или прекращение существования своей страны. Об этом сообщает RT.

По словам Джонсона, мирный план Зеленского, заключающийся в захвате Украиной освобожденный территорий и выплате Москвой репараций, не получится реализовать.

«Это даже не серьезное предложение. И Россия только что ясно дала понять», - сказал он.

Джонсон отметил, что украинский конфликт разрешится только на условиях России, у киевского режима остаются следующие два варианта: или капитуляция, или полное исчезновение страны.

 «Это единственные два варианта», - заключил он.

Шведский аналитик Ларс Берн добавил, что капитуляция ВСУ является вопросом времени.

Ранее журналист испанской газеты El Pais Кристиан Сэгур выразил мнение, что Украина может расколоться на две части по корейскому сценарию.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:48 В стране и мире
Глава евродипломатии Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом
14:48 В стране и мире
Видео
Историк Ведерников рассказал об изменениях в политике Словакии в случае победы Фицо на выборах
14:19 Армия
МО РФ: ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области и в ДНР
12:35 В стране и мире
Видео
Экономист Марголин связал американский шатдаун с противоречиями, которые погубят США
11:20 Армия
Видео
Российские артиллеристы ликвидировали опорный пункт боевиков в ДНР
Популярное
CBC: нацист Хунка и его семья скрывают лица после скандала в Канаде
Экс-госсекретарь США Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ и спецслужбах
Видео
Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказала об украинских нацистских группировках
Херш расценил план ЦРУ по «Северным потокам» как шаг к третьей мировой войне
WhatsApp* станет недоступен для владельцев старых смартфонов
Видео
В Московском зоопарке показали, как осматривают детеныша панды Диндин
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.