Бывший аналитик ЦРУ считает, что у Украины есть только два варианта - капитулировать или полностью прекратить свое существование.

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Работающий ранее аналитиком в ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что у Зеленского есть только два варианта - капитуляция или прекращение существования своей страны. Об этом сообщает RT.

По словам Джонсона, мирный план Зеленского, заключающийся в захвате Украиной освобожденный территорий и выплате Москвой репараций, не получится реализовать.

«Это даже не серьезное предложение. И Россия только что ясно дала понять», - сказал он.

Джонсон отметил, что украинский конфликт разрешится только на условиях России, у киевского режима остаются следующие два варианта: или капитуляция, или полное исчезновение страны.

«Это единственные два варианта», - заключил он.

Шведский аналитик Ларс Берн добавил, что капитуляция ВСУ является вопросом времени.

Ранее журналист испанской газеты El Pais Кристиан Сэгур выразил мнение, что Украина может расколоться на две части по корейскому сценарию.