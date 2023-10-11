Маск предрек войну в ЕС из-за миграционной политики союза

Бизнесмен Илон Маск отреагировал на слова британского обозревателя, который критиковал открытие границ ЕС для людей с иными ценностями.

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Если Европейский союз продолжит свою нынешнюю миграционную политику, то это приведет к войне. Такое заявление сделал в своей соцсети американский миллиардер Илон Маск, его слова приводит «360». Он отметил, что при сохранении нынешних тенденций ЕС неизбежна гражданская война в данном объединении.

Таким образом Маск отреагировал на слова политического обозревателя из Великобритании Константина Кисина в адрес европейских стран. Тот критиковал открытие границ Евросоюза для людей с иными ценностями, а также демонизацию выступавших против этого политиков.

Ранее во время саммита ЕС в испанской Гранаде европейские лидеры спровоцировали дипломатическую размолвку по вопросам миграционного кризиса. По этой причине лидерам во время саммита не удалось прийти к общему знаменателю.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в юридическом изнасиловании Будапешта и Варшавы при навязывании им миграционного пакта.