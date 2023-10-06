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Орбан обвинил Брюссель в юридическом изнасиловании Будапешта и Варшавы

Максим Крюков
16:47 06.10.2023
Венгерский премьер Виктор Орбан пообещал защищать границы страны от мигрантов и от брюссельских бюрократов.
Орбан обвинил Брюссель в юридическом изнасиловании Будапешта и Варшавы
© Фото: Christoph Soeder, dpa, Global Look Press
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель с юридической точки зрения изнасиловал Будапешт и Варшаву, навязав им миграционный пакт. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X (Twitter).

«Брюссель юридически изнасиловал Польшу и Венгрию, навязав им миграционный пакт», - приводит его слова RT.

Он отметил, что «ни сегодня, ни в ближайшие годы» сторонам не удастся достичь компромисса по вопросу миграции. Глава венгерского правительства также пообещал защищать границы республики как от мигрантов, так и от брюссельских бюрократов.

Венгрия и Польша категорически против нового миграционного пакта, который предложили лидеры стран Европейского союза. В рамках нововведения планируется расселение беженцев и мигрантов в государствах Старого Света на основе установленных квот. Отмечается, что в случае отказа страны должны будут направить средства в общий фонд ЕС на их содержание. Будапешт не хочет, чтобы страна превратилась в «гетто для мигрантов».

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