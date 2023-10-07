Bloomberg: споры по миграции в ЕС привели к дипломатическому скандалу

© Фото: Zheng Huansong, XinHua Globallookpress

На неформальном саммите ЕС в испанской Гранаде лидеры Франции и Италии Эммануэль Макрон и Джорджия Мелони спровоцировали дипломатическую размолвку, когда согласились на импровизированную встречу по вопросу миграции с британским премьер-министром Риши Сунаком, сообщило агентство Bloomberg.

«Премьер-министр Испании Педро Санчес посчитал, что это отвлекает от официальных переговоров, которые он уже вел, и отменил в четверг совместную пресс-конференцию с раздосадованным Сунаком», - заявили в агентстве со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Сообщается, что центральными темами для обсуждения на саммите 5-6 октября должны были стать украинский вопрос, усиление оборонного потенциала и расширение ЕС, однако их затмила миграционная проблематика, по которой европейские лидеры не смогли прийти к общему знаменателю. Венгерский лидер Виктор Орбан заявил о том, что его заставляют согласиться с решениями по миграции, разработанными другими странами, а компромисс на условиях ЕС, по его мнению, «невозможен».

Тем не менее миграционный пакт, против которого голосовали Венгрия и Польша, был принят большинством голосов в ЕС. По словам одного из чиновников ЕС, дипломатический кризис в Гранаде «подсветил» проблему принятия решения в политическом объединении.

В публикации добавили, что многие европейские политики предпочли бы не касаться темы миграции, поскольку не хотят закончить так же, как и их коллеги, которые лишились высоких должностей из-за этой темы.