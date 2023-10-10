В ХАМАС заявили о готовности ко всем видам политического диалога с Израилем

Как сообщат телеканал Al Jazeera, ХАМАС готов к диалогу с Израилем.

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Представитель радикального палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил о готовности к политическим переговорам с Израилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

В ответ на вопрос о готовности прекратить огонь Муса Абу Марзук заявил, что ХАМАС открыт для «всех политических диалогов».

Он также добавил, что среди заложников, захваченных в Израиле, находятся люди с двойным гражданством, в том числе с российским и китайским.

Под активным обстрелом со стороны ХАМАС накануне оказался район Иерусалима в Израиле. В результате 10 человек пострадали. На улицах Тель-Авива кроме дежурного патруля никого нет.

Ранее очевидцы рассказали об ужасах палестино-израильского конфликта, жертвами которого стали уже более тысячи человек, а свыше пяти тысяч получили ранения.