Пустые улицы и усиленный патруль: как выглядит Тель-Авив сейчас
Активному обстрелу со стороны ХАМАС 9 октября подвергся район Иерусалима в Израиле.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Сегодня, 9 октября, улицы Тель-Авива сильно опустели, возле метро стоит усиленный патруль. В самом городе достаточно тихо: не слышно взрывов или работы ПВО.
Недавно стало известно о столкновении израильских военных с вооруженной группой на севере Израиля у границы с Ливаном. Также сегодня активному обстрелу подвергся район Иерусалима. Около 10 человек пострадали, получила повреждения жилая инфраструктура.
Подробнее про обстановку в Израиле смотрите в сюжете Алексея Дегтярева.
Ранее стало известно, что в ходе обострения военного конфликта между Израилем и Палестиной погиб один россиянин. Еще четыре гражданина РФ считаются пропавшими без вести, сообщили в посольстве России в Тель-Авиве.