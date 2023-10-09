Пустые улицы и усиленный патруль: как выглядит Тель-Авив сейчас

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Сегодня, 9 октября, улицы Тель-Авива сильно опустели, возле метро стоит усиленный патруль. В самом городе достаточно тихо: не слышно взрывов или работы ПВО.

Недавно стало известно о столкновении израильских военных с вооруженной группой на севере Израиля у границы с Ливаном. Также сегодня активному обстрелу подвергся район Иерусалима. Около 10 человек пострадали, получила повреждения жилая инфраструктура.

Подробнее про обстановку в Израиле смотрите в сюжете Алексея Дегтярева.

Ранее стало известно, что в ходе обострения военного конфликта между Израилем и Палестиной погиб один россиянин. Еще четыре гражданина РФ считаются пропавшими без вести, сообщили в посольстве России в Тель-Авиве.