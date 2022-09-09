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Терпению приходит конец: почему жители Европы негодуют из-за санкций против России

Дария Сенникова
06:45 09.09.2022
Инфляция и дефицит энергии поставили страны ЕС в непростое положение.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: T. Mohr, blickwinkel, Global Look Press
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Против России введено около одиннадцати тысяч санкций, но они не увенчались успехом. Зато вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Теперь весь Евросоюз соблюдает правило экономии. Почти в каждой стране приняты нормы о том, как отапливать и освещать жилье.

Так, в Венгрии пока вводят ограничение температуры только в госучреждениях. Их не разрешат прогревать больше чем на 18 градусов. А в Швейцарии пошли ещё дальше. За прогрев любых помещений зимой больше чем на 19 градусов или воды выше 60 градусов грозят тюрьмой.

«19 градусов для вас слишком холодно? Случись что, это может обойтись вам очень дорого. Если вы не будете соблюдать закон о газе, вам может грозить тюремное заключение», - заявил министр экономики страны Ги Пармелен.

Официальный Будпаешт, тем временем, заявил, что следует изменить санкционную политику в отношении России. Энергоресурсы из других стран обходятся втридорога и уже довели до рекордной инфляции.

А в Англии десятки компаний, как и в других странах ЕС, на грани закрытия из-за резкого роста цен на электроэнергию и топливо. Тысячи человек, которые ушли в вынужденные отпуска или вовсе остались без работы, регулярно выходят на улицы. На этом фоне двухлетняя заморозка счетов за электроэнергию, о которой заявила Лиз Трасс, кажется спасением.

«С 1 октября типичное домашнее хозяйство будет платить не более двух с половиной тысяч фунтов стерлингов в год, заморозка продлится в течение двух лет», - заявила премьер-министр Великобритании.

Но и две с половиной тысячи стерлингов для англичан - ощутимая сумма. Это на тысячу больше, чем платили в прошлом году. Многим уже платить просто нечем. Люди экономят на товарах первой необходимости.

На неделе в британском «Поле чудес» появился сектор приз - оплата счетов за электроэнергию. Некоторых такой ход маркетологов оскорбил и люди потребовали убрать из шоу нововведение. То, что Западу теперь не поможет никакое чудо, понимает все больше жителей Евросоюза. Недовольны люди во многих странах.

Обязательное сокращение потребления электричества в пиковые часы, налог на прибыль для энергокомпаний и установка потолка цены на российский газ. Таков план Еврокомиссии по выходу из кризиса. Но вряд ли ему суждено сбыться. Накануне Владимир Путин заявил, что Россия не будет следовать навязанным условиям.

Напомним, накануне еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Европа в этом году может столкнуться с «одной из худших в истории» зим. По его словам, нынешний уровень инфляции приведет к нестабильности в экономике.

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