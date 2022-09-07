«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа

Россия не будет поставлять энергоресурсы по навязанным условиям.

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Россия не будет поставлять Европе энергоресурсы, если это будет невыгодно. Об этом в среду заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.

По словам главы государства, западные страны не в том положении, чтобы диктовать свои условия. При этом Россия готова и дальше соблюдать контрактные обязательства.

«Ничего навязанного делать не будем. Нам останется только одно - приговаривать, как в известной русской сказке: "Мерзни, мерзни, волчий хвост"», - добавил Владимир Путин.

Напомним, ранее президент заявил, что после пандемии кризисы в экономике не ушли. По его словам, Запад продолжает санкционную лихорадку.