Урсула фон дер Ляйен заявила, что газовые хранилища Европы были заполнены на 80% с опережением графика.

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости ввести предельную цену на поставки российского газа. По ее словам, таким образом можно «дать отпор попыткам президента РФ манипулировать энергетическим рынком Европы». Об этом она сообщила журналистам в Мурнау.

«Я твердо считаю, что пришло время для ограничения цены на российский трубопроводный газ, идущий в Европу», - цитирует РИА Новости слова фон дер Ляйен.

Глава ЕК отметила, что газовые хранилища были заполнены на 80% с опережением графика.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что неоправданно высокая цена, которую платят европейские страны за сжиженный газ, приносит выгоду американским компаниям. Он сказал, что при этом деньги отнимают у европейских налогоплательщиков.