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Европа в этом году может столкнуться с «одной из худших в истории» зим. Об этом сегодня заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

«Рецессию никто не может исключить. Нынешний уровень инфляции приведет к нестабильности в нашей экономике, грядущая зима может стать одной из худших в истории. Мы столкнулись с беспрецедентной неопределенностью», - приводит слова политика издание Spiegel.

Паоло Джентилони предположил, что некоторым странам придется прибегнуть к нормированию потребления газа. По его словам, все зависит от дальнейших взаимоотношений с Россией.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о солидарности с главой Министерства иностранных дел Германии Анналеной Бербок в поддержке Украины в ущерб интересам немцев. Лидер ФРГ, как писала Die Welt, признал, что помощь Украине превыше интересов немцев для федерального правительства Германии.