Принц Гарри и Меган Маркл отправятся в замок Балморал к Елизавете II
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл отправятся в замок Балморал к королеве Елизавете II в связи с ухудшением ее состояния, передает телеканал Sky News.
«Герцог и герцогиня Сассекские отправятся в Шотландию», - сообщает телеканал.
Сегодня появились данные о том, что медики встревожены самочувствием британского монарха. Утверждается, что врачи советовали ей быть под постоянным наблюдением специалистов.
Впоследствии стало известно, что в шотландском замке к королеве уже приехали все четверо детей Елизаветы II, а также ее внук принц Уильям.
Конфликт супружеской пары с британской королевой произошел после того, как вышло сенсационное интервью. В нем принц Гарри и Меган Маркл сделали несколько скандальных заявлений. Эти слова ударили по королевской семье и имиджу британской монархии.
В частности, Маркл, афроамериканка по матери, поделилась с ведущей Опрой Уинфри, что в королевской семье переживали, что кожа ее первенца может быть слишком темной.