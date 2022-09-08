Принц Гарри и Меган Маркл отправятся в замок Балморал к Елизавете II

В Шотландию к королеве уже приехали все четверо детей ее высочества, а также внук принц Уильям.

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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл отправятся в замок Балморал к королеве Елизавете II в связи с ухудшением ее состояния, передает телеканал Sky News.

«Герцог и герцогиня Сассекские отправятся в Шотландию», - сообщает телеканал.

Сегодня появились данные о том, что медики встревожены самочувствием британского монарха. Утверждается, что врачи советовали ей быть под постоянным наблюдением специалистов.

Впоследствии стало известно, что в шотландском замке к королеве уже приехали все четверо детей Елизаветы II, а также ее внук принц Уильям.

Конфликт супружеской пары с британской королевой произошел после того, как вышло сенсационное интервью. В нем принц Гарри и Меган Маркл сделали несколько скандальных заявлений. Эти слова ударили по королевской семье и имиджу британской монархии.

В частности, Маркл, афроамериканка по матери, поделилась с ведущей Опрой Уинфри, что в королевской семье переживали, что кожа ее первенца может быть слишком темной.