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Елизавета II не пришла в себя после интервью принца Гарри и Меган Маркл

Кира Карон
15:42 19.03.2021
Как говорится в сообщении, Елизавета II «грустит, но не злится» после выхода интервью.
Елизавета II не пришла в себя после интервью принца Гарри и Меган Маркл
© Фото: Cbs, Keystone Press Agency, Globallookpress
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После выхода интервью принца Гарри и Меган Маркл королева Елизавета II все еще не пришла в себя. Как отмечает Букингемский дворец, правители всегда поддерживали Гарри. Но после появления в их семье Маркл, они перестали о нем тревожиться.

Как говорится в сообщении, Елизавета II «грустит, но не злится» после выхода интервью, передает Daily Mail.

Ранее Меган Маркл в интервью заявляла, что в королевской семье были обеспокоены тем, насколько может быть темной кожа их первенца. Актриса не стала называть имена членов королевской семьи, которых беспокоил этот вопрос, так как это могло нанести им серьезный ущерб.

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