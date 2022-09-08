Врачи выразили обеспокоенность состоянием здоровья Елизаветы II

Принц Чарльз и принц Уильям направились к королеве в Шотландию после появления информации об ухудшении ее здоровья.

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Врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, ей рекомендовано оставаться под медицинским наблюдением. Об этом заявили в Букингемском дворце.

«Врачи королевы обеспокоены состоянием ее величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением», - говорится в сообщении.

Заявление дворца появилось через день после отмены виртуального заседания Тайного совета Великобритании, на котором должна была присутствовать королева, сообщает AP. При этом во дворце уточнили, что 96-летняя Елизавета чувствует себя «комфортно» и остается в замке Балморал в Шотландии, где она проводила лето. Принц Чарльз с супругой, герцогиней Корнуолльской Камиллой, и принц Уильям сейчас находятся на пути в замок, пишут британские СМИ.

В последний раз королева появлялась на публике 6 сентября, когда проводила аудиенцию с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Перед этим она приняла отставку Бориса Джонсона.