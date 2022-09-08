Принц Чарльз и принц Уильям едут к Елизавете II в Шотландию на фоне сообщений об ухудшении ее здоровья

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Принц Чарльз с супругой, герцогиней Корнуолльской Камиллой, и принц Уильям направляются к Елизавете II в замок Балморал в Шотландии на фоне сообщений об ухудшении здоровья королевы. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Ранее в четверг врачи выразили обеспокоенность состоянием здоровья 96-летней Елизаветы и порекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением.

В последний раз королева появлялась на публике 6 сентября, когда проводила аудиенцию с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Перед этим она приняла отставку Бориса Джонсона. Назначенное на следующий день онлайн-заседание Тайного совета было отменено после того, как доктора Елизаветы посоветовали ей отдохнуть.