В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Принц Чарльз и принц Уильям едут к Елизавете II в Шотландию на фоне сообщений об ухудшении ее здоровья

Анна Касаткина
14:54 08.09.2022
Врачи ранее порекомендовали королеве оставаться под медицинским наблюдением.
Принц Чарльз и принц Уильям едут к Елизавете II в Шотландию на фоне сообщений об ухудшении ее здоровья
© Фото: Keystone Press Agency, globallookpress
Читайте нас на:

Принц Чарльз с супругой, герцогиней Корнуолльской Камиллой, и принц Уильям направляются к Елизавете II в замок Балморал в Шотландии на фоне сообщений об ухудшении здоровья королевы. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Ранее в четверг врачи выразили обеспокоенность состоянием здоровья 96-летней Елизаветы и порекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением.

В последний раз королева появлялась на публике 6 сентября, когда проводила аудиенцию с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Перед этим она приняла отставку Бориса Джонсона. Назначенное на следующий день онлайн-заседание Тайного совета было отменено после того, как доктора Елизаветы посоветовали ей отдохнуть.    

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:08 Армия
Видео
Российские военные спасли жизнь итальянскому журналисту, которого ВСУ вывели на мины
14:54 В стране и мире
Принц Чарльз и принц Уильям едут к Елизавете II в Шотландию на фоне сообщений об ухудшении ее здоровья
14:25 В стране и мире
Видео
Депутат ГД Макаров перебил главу Центробанка и иронично пожаловался на свое воспитание
13:21 В стране и мире
АP: Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев
12:52 В стране и мире
Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян с 19 сентября
Популярное
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.