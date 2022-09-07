Минфин США: Индия готова обсуждать потолок цен на нефть из России

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Заместитель министра финансов Соединенных Штатов Америки Уолли Адейемо заявил, что на прошлой неделе получил сообщение от Индии, в котором говорится о готовности страны обсуждать проект по установлению потолка цен на нефть из России.

«На выходных я получил обнадеживающее сообщение от министра нефти Индии о том, что они обсуждают возможность присоединения», - сказал он в интервью агентству Bloomberg.

Напомним, министры финансов стран «Большой семерки» приняли решение ввести ограничение максимальной цены на российскую нефть. Об этом сообщила корреспондент телеканала Sky News Тамара Коэн.

Вице-премьер РФ Александр Новак, в свою очередь, прокомментировал инициативу стран G7 о сдерживании цен на нефть из России. По его словам, Москва не оставит без ответа стремление западных стран лимитировать цены на отечественную нефть и прекратит поставки в страны, которые поддержат идею ограничить ее стоимость.

Эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи выразил мнение, что государства «Большой семерки» могут ждать серьезные последствия после введения верхнего лимита цен на нефть из РФ. Он отметил, что расплачиваться за данное решение будут налогоплательщики в США и Евросоюзе, расходы которых вырастут в том числе из-за увеличения стоимости доставки энергоносителей.