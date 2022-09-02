В стране и мире Sky News: министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цен на нефть из РФ Алексей Курильченко Об этом сообщила корреспондент телеканала Тамара Коэн в соцсетях. © Фото: David Inderlied, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Министры финансов стран «Большой семерки» приняли решение ввести ограничение максимальной цены на российскую нефть. Об этом сообщает британский телеканал Sky News. «Министры финансов G7 согласились установить потолок цены на российскую нефть в ходе видеоконференции», - написала корреспондент телеканала Тамара Коэн в Twitter. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская нефть, которую изначально планировалось направить в Европу, будет направлена в те страны, которые работают по рыночным условиям, а не устанавливают ценовой потолок. Таким образом, европейские страны будут вычеркнуты из списка получателей российского сырья. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика