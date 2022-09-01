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Новак заявил о прекращении поставок нефти в случае ограничения ее стоимости

Ирина Елагина
18:47 01.09.2022
Москва не намерена торговать нефтью со странами, в которых политика превыше рыночной экономики.
Новак заявил о прекращении поставок нефти в случае ограничения ее стоимости
© Фото: Boris Babanov, Russian Look, Globallookpress
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Москва не оставит без ответа стремление западных стран лимитировать цены на российскую нефть и прекратят поставки в страны, которые поддержат идею ограничить ее стоимость. Вице-премьер Александр Новак прокомментировал инициативу стран G7 о сдерживании цен на нефть из России.

«На мой взгляд, это полный абсурд», — процитировало Новака РИА Новости.

Новак считает, что попытки вторжения в рыночные механизмы могут обернуться дестабилизацией нефтяной отрасли и катастрофой в сфере энергобезопасности всего мира.

«И за это в первую очередь заплатят потребители европейские, американские, которые уже сегодня платят высокие цены из-за тех дестабилизирующих факторов, которые они принимают. В частности, санкционные ограничения», — отметил он.

Вице-премьер подчеркнул, что Россия не намерена работать на нерыночных условиях.

Ранее министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд в интервью газете E24 заявил, что королевство не станет снижать цены на природный газ для импортеров ЕС, так как работающие на норвежском шельфе компании «ведут деятельность на коммерческой основе», и правительство не вправе навязывать бизнесу контракты на экспорт газа по ценам ниже рынка.

Напомним, что страны ЕС переживают острый энергетический кризис из-за антироссийских санкций и отказа от поставок из России нефти и газа. И при этом лидеры «Группы семи» не исключают полный запрет транспортировки по морю российской нефти и нефтепродуктов по всему миру, кроме случаев закупки нефти по демпинговым ценам. Ограничения цен на российскую нефть могут быть введены к 5 декабря одновременно со вступлением в силу санкций Евросоюза.

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