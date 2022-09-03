Американский эксперт заявил, что Запад дорого заплатит за потолок цен на нефть из РФ

Эксперт добавил, что расплачиваться за данное решение будут налогоплательщики в США и Евросоюзе, расходы которых вырастут в том числе из-за увеличения стоимости доставки энергоносителей.

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Государства «Большой семерки» могут ждать серьезные последствия после введения верхнего лимита цен на российскую нефть. Такое мнение выразил эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи.

«Осознают ли люди, как дорого обойдется введение "теоретического" потолка цен на российскую нефть?», - написал специалист у себя в Twitter.

Альхаджи добавил, что расплачиваться за данное решение будут налогоплательщики в США и Евросоюзе, расходы которых вырастут в том числе из-за увеличения стоимости доставки энергоносителей.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц написал слово «respekt» у себя в Twitter, которое в переводе на русский язык означает «уважаю». Немецкий лидер сделал это после решения стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть.