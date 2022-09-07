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Стихла канонада, спущен флаг: чем запомнились стратегические учения «Восток-2022»

Роман Закурдаев
11:34 07.09.2022
В учениях были задействованы девять военных полигонов, 50 тысяч военнослужащих, 5 тысяч единиц вооружения и военной техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Церемония закрытия СКШУ«Восток-2022» - это торжественное подведение итогов. Она прошла в палаточном лагере, где все эти дни размещались  воинские иностранные контингенты из девяти стран мира. Это такая своеобразная олимпийская деревня на армейский манер. Официальную часть церемонии открыл заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

«Взаимодействуя в сложной, быстроменяющейся обстановке на земле, в воздухе и на море мы отработали современные способы действий войск. Смогли убедиться в эффективности и надежности вооружения и техники», - заявил Евкуров.

Символическое завершение «Востока-2022» -  спуск флага учений. Пожалуй, самый важный и приятный момент. Перед строем наградили лучших военнослужащих, отличившихся в  этих учениях здесь на полигоне Сергеевский - это 90 человек. Они получили  медали «За укрепление боевого содружества» и «За отличие в учениях».

Всего такие награды по завершению учений на других полигонах получили 900 человек, 142 из них иностранные военнослужащие. В финале церемонии участники «Востока-2022» на полигоне Сергеевский прошли торжественным маршем под музыкальное сопровождение сводного военного оркестра ВВО.

Всего в учениях «Восток» было задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих из 14 стран, в том числе Белоруссии, Индии, Киргизии и Китая и более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники. Маневры проходили на девяти сухопутных полигонах, и в акватории двух морей.

Так, фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» провел ракетные стрельбы и поразил цели в заливе Петра Великого. В Охотском море экипаж корвета «Гремящий» точным пуском крылатой ракеты комплекса «Калибр» уничтожил цель на расстоянии свыше 300 километров.

Был задействован береговой комплекс «Бастион». Эти расчеты несут круглосуточное дежурство на острове Матуа и по сценарию предотвратили попытку прорыва боевого корабля с десантом крылатой ракетой «Оникс». Одним из самых зрелищных этапов масштабных маневров стало десантирование легендарного Ивановского соединения ВДВ. В назначенное время в небе раскрылись сотни белых куполов. Сразу после приземления десантники вступили в бой и начали захват и уничтожение командного пункта условного противника.

За основной частью учений на полигоне Сергеевский наблюдали Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Также на полигоне присутствовали свыше 170 иностранных представителей из 35 зарубежных государств. Свои задачи отрабатывали артиллерия, мотострелки и танковые подразделения. Финальную точку в разгроме условного противника поставила штурмовая и оперативно-тактическая авиация.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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