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Под оркестр и пролет авиации: кадры церемонии закрытия СКШУ «Восток-2022»

Максим Крюков
05:50 07.09.2022
Многим военнослужащим были вручены награды от Минобороны России «За отличие в учениях». В конце мероприятия был спущен флаг СКШУ «Восток-2022», а подразделения прошли торжественным маршем.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Опубликованы кадры церемонии закрытия стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». На мероприятии собрались представители всех стран-участниц. Многим военнослужащим были вручены награды от Минобороны России «За отличие в учениях».

Со вступительной речью и словами благодарности выступил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Генерал-полковник отметил высокую выучку и боевую слаженность личного состава, а также эффективность и надежность вооружения и военной техники.

В конце мероприятия был спущен флаг СКШУ «Восток-2022», а подразделения прошли торжественным маршем.

Ранее телеканал «Звезда» показал, как показали себя российские и иностранные военные на учениях «Восток-2022». В ключевой день стратегических командно-штабных учений полигон Сергеевский посетил президент РФ Владимир Путин.

Также были опубликованы кадры стратегических учений «Восток-2022» фотокорреспондента «Звезды». Особенностью СКШУ этого года стало создание коалиционной группировки из вооруженных сил десяти стран - России, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана. Также привлекались оперативные группы оборонных ведомств Казахстана, Лаоса, Никарагуа и Сирии.

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