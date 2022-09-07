Под оркестр и пролет авиации: кадры церемонии закрытия СКШУ «Восток-2022»

Многим военнослужащим были вручены награды от Минобороны России «За отличие в учениях». В конце мероприятия был спущен флаг СКШУ «Восток-2022», а подразделения прошли торжественным маршем.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Опубликованы кадры церемонии закрытия стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». На мероприятии собрались представители всех стран-участниц. Многим военнослужащим были вручены награды от Минобороны России «За отличие в учениях».

Со вступительной речью и словами благодарности выступил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Генерал-полковник отметил высокую выучку и боевую слаженность личного состава, а также эффективность и надежность вооружения и военной техники.

В конце мероприятия был спущен флаг СКШУ «Восток-2022», а подразделения прошли торжественным маршем.

Ранее телеканал «Звезда» показал, как показали себя российские и иностранные военные на учениях «Восток-2022». В ключевой день стратегических командно-штабных учений полигон Сергеевский посетил президент РФ Владимир Путин.

Также были опубликованы кадры стратегических учений «Восток-2022» фотокорреспондента «Звезды». Особенностью СКШУ этого года стало создание коалиционной группировки из вооруженных сил десяти стран - России, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана. Также привлекались оперативные группы оборонных ведомств Казахстана, Лаоса, Никарагуа и Сирии.