Опубликованы кадры, как Путин, Шойгу и Герасимов наблюдают за учениями «Восток-2022»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Опубликованы кадры, как Путин, Шойгу и Герасимов наблюдают за учениями «Восток-2022»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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