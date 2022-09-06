Экс-премьер Польши предупредил о крахе промышленности из-за роста цен на газ

По словам Дональда Туска, упадут десятки, может быть, и сотни лучших польских заводов.

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Бывший премьер-министр Польши и лидер партии «Гражданская платформа» Дональд Туск сообщил о «лавине отчаянных сообщений» от граждан, недовольных инициативой местной нефтегазовой компании PGNiG повысить цены на газ в 12-15 раз. Сложившуюся ситуацию он назвал драматической.

«Эта петля затягивается настолько туго, что в январе и феврале упадут десятки, может быть, и сотни лучших польских заводов», — предает слова Дональда Туска телеканал Polsat News.

Политик обвинил польские власти и PGNiG в попытке заставить предпринимателей покупать топливо по крайне завышенным ценам. Он заявил, что сейчас в Польше стоимость газа почти в три раза выше, чем в Германии и Франции.

Напомним, еще 27 апреля «Газпром» приостановил экспорт газа польской PGNiG. После этого Польша продолжила покупать газ из России, но реверсом из Германии.