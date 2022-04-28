«Газпром» сообщил о покупке Польшей российского газа через Германию
Компания «Газпром» сообщила, что после приостановки прямых поставок газа из России Польша продолжает покупать газ из РФ, но реверсом из Германии объемом порядка 30 миллионов кубометров в сутки. В компании отметили, было объявлено о том, что голубое топливо из России больше не нужно и его не будут покупать, «но на самом деле это не так».
«После приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ. Но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу "Ямал - Европа". Объем реверса - около 30 миллионов кубометров в сутки - почти точно соответствует заявкам по контракту с "Газпром экспортом" в предыдущие дни», - цитирует РИА Новости сообщение «Газпрома».
Ранее польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что получил от «Газпрома» уведомление о полной приостановке поставок газа с 27 апреля. Также PGNiG заявил, что не будет оплачивать поставки газа из России в рублях.