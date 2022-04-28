«Газпром» сообщил о покупке Польшей российского газа через Германию

До этого польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что получил от «Газпрома» уведомление о полной приостановке поставок газа с 27 апреля.

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Компания «Газпром» сообщила, что после приостановки прямых поставок газа из России Польша продолжает покупать газ из РФ, но реверсом из Германии объемом порядка 30 миллионов кубометров в сутки. В компании отметили, было объявлено о том, что голубое топливо из России больше не нужно и его не будут покупать, «но на самом деле это не так».

«После приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ. Но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу "Ямал - Европа". Объем реверса - около 30 миллионов кубометров в сутки - почти точно соответствует заявкам по контракту с "Газпром экспортом" в предыдущие дни», - цитирует РИА Новости сообщение «Газпрома».

Ранее польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что получил от «Газпрома» уведомление о полной приостановке поставок газа с 27 апреля. Также PGNiG заявил, что не будет оплачивать поставки газа из России в рублях.