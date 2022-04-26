Польский концерн PGNiG сообщил, что «Газпром» уведомил об остановке поставок газа с 27 апреля

Также PGNiG сообщил, что не будет оплачивать поставки газа из России в рублях.

© Фото: pixabay.com

Польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что получил от «Газпрома» уведомление о полной приостановке поставок газа с 27 апреля.

«26 апреля "Газпром" сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля», - передает РИА Новости заявление концерна.

Также PGNiG сообщил, что не будет оплачивать поставки газа из России в рублях.

«PGNiG отказалась выполнять обязательства по расчетам за природный газ, поставляемый "Газпромом" по Ямальскому контракту, в российских рублях в соответствии с декретом президента Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Ранее в корпорации «Газпром» не подтвердили остановку поставок российского газа в Польшу. При этом в компании подчеркнули, что Польша обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей.

До этого в польском портале Оnet со ссылкой на неофициальные сведения в правительственных источниках появилась информация, что поставки российского газа в Польшу приостановлены. Как сообщал портал, российская сторона якобы не осведомила Польшу о причинах приостановки поставок голубого топлива.