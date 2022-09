В стране и мире The Washington Post: идея G7 о потолке цен на российскую нефть вызывает большие сомнения Ирина Елагина По данным аналитиков The Washington Post, внедрение фиксированных цен на нефть из России чревато проблемами. © Фото: Joel Angel Juarez ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: Лидеры страны «Большой семерки» погорячились с идеей введения потолка цен на поставки нефти из России. Реализация этой инициативы и ее эффективность вызывает большие сомнения. Об этом пишет издание The Washington Post. Первое, на что обратили внимание аналитики, это невозможность заставить весь мир торговать с Россией по правилам G7. Такие серьезные партнеры России как Китай и Индия не намерены играть под диктовку Запада, что делает бессмысленной идею потолка цен. «Аналитики высказывают опасения, что ограничение можно будет обойти, если страны, не входящие в G-7, такие как Китай и Индия, продолжат покупать российскую нефть по более высокой цене, а затем продавать ее обратно на мировые рынки с премией», - пишет газета.

Второе обстоятельство, ставящее под сомнение продуманность потолка цен на нефть, это реакция самой России. «Другие аналитики и иностранные лидеры выразили обеспокоенность тем, что Россия может принять ответные меры, еще более резко ограничив поставки природного газа в Европу, которая уже переживает зиму, когда Германия и другие страны столкнутся с острой нехваткой энергоносителей», - резюмировали авторы публикации. Напомним, что 2 сентября министры финансов G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть, чтобы, по признанию министра финансов Германии Кристиана Линднера, сократить доходы России и помешать проведению СВО на Украине, а также сдержать рост мировых цен на энергоносители и свести к минимуму глобальную инфляцию. В ответ Москва заявила о прекращении поставок нефти в страны, которые поддержат предельные цены за нефть. США обещает определиться с конкретными расценками к декабрю.



