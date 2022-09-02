Песков сообщил, куда направят предназначенную для Европы нефть из РФ

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Российская нефть, которую изначально планировалась направить в Европу, будет направлена в те страны, которые работают по рыночным условиям, а не устанавливают ценовой потолок. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь можно лаконично, собственно, просто вам напомнить вчерашние заявления вице-премьера Новака. Вы знаете, что именно Новак у нас ведет контакты и по линии ОПЕК, по линии ОПЕК+, контакты, связанные с нефтяной тематикой. И Новак вчера однозначно и четко заявил, что те страны, которые присоединятся к потенциальному такому потолку цен, они не будут среди получателей российской нефти. Мы просто не будем на таких нарочных принципах с ними взаимодействовать по нефти... В альтернативные направления, в те страны, которые действуют на рыночных условиях», - заявил Песков журналистам.

Ранее Новак заявил, что Москва не оставит без ответа стремление западных стран лимитировать цены на российскую нефть и прекратит поставки в страны, которые поддержат идею ограничить ее стоимость. Вице-премьер считает, что попытки вторжения в рыночные механизмы могут обернуться дестабилизацией нефтяной отрасли и катастрофой в сфере энергобезопасности всего мира.

Напомним, что страны ЕС переживают острый энергетический кризис из-за антироссийских санкций и отказа от поставок из России нефти и газа. И при этом лидеры «Группы семи» не исключают полный запрет транспортировки по морю российской нефти и нефтепродуктов по всему миру, кроме случаев закупки нефти по демпинговым ценам. Ограничения цен на российскую нефть могут быть введены к 5 декабря одновременно со вступлением в силу санкций Евросоюза.