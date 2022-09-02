США заявили о готовности определить потолок цен на нефть из России

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США и их союзникам потребуется несколько недель, чтобы определиться с предельной ценой барреля российской нефти.

О стремлении Запада довести до логического завершения решение о фиксированной стоимости российского топлива заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«В ближайшие недели мы будем дальше работать, чтобы определить потолок цен», - цитирует ТАСС представителя администрации президента США.

По словам пресс-секретаря американского президента, демпинг цен на российскую нефть преследует две цели: «поможет сократить доходы Москвы, а также снизить мировые цены на энергоносители».

Напомним, что сегодня министры финансов G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть, чтобы по признанию министра финансов Германии Кристиана Линднера (его цитирует Reuters) сократить доходы России и помешать проведению СВО на Украине, а также сдержать рост мировых цен на энергоносители и свести к минимуму глобальную инфляцию. В ответ Москва заявила о прекращении поставок нефти в страны, которые поддержат предельные цены за нефть.