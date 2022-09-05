Визовая вакханалия: как попытка запрета россиянам путешествовать расколола Европу

Идеи с запретом шенгена начались с подачи Зеленского. Вот только выяснилось, то запрещая русским летать в Европу, он в то же время сдал свою виллу гражданам РФ.

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Идея не выдавать россиянам шенгенские визы, кажется, окончательно расколола Евросоюз. На неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Праге думали как возродить основы сегрегации - пока в туристической сфере. Впрочем, русофобия уже становится игрой на выбывание - единства в Старом свете все меньше. Слишком разные позиции у 27 стран-участниц саммита. За тотальный запрет посещения Европы для россиян ожидаемо страны Прибалтики, Польша и Финляндия.

«Напомню, что люди с туристическими визами взрывали здесь, в Чехии, завод по производству боеприпасов. Я мог бы напомнить вам о Солсбери. Мы видим растущие риски безопасности», - заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Локомотивы европейской экономики - Германия и Франция - против тотального запрета. Не готовы сваливаться в средневековое мракобесие Португалия, Нидерланды, Кипр, Греция и Испания. Тем более, что для этих стран российские туристы это существенная статья дохода.

«Франция считает, что мы должны четко разделять тех, кто несет ответственность за конфликт и простых русских людей, художников, журналистов, студентов», - заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

В итоге договориться на Пражском саммите о полном запрете шенгенских виз для русских не удалось. Постановили временно заморозить упрощенный визовый режим между ЕС и Россией. Венгрия сразу заявила, что не поддержит запрет на шенген для россиян.

«Что касается вопроса о визах - на совете не было единогласия по поводу введения общего запрета на визы для россиян. Много стран-членов выступили против, в том числе и я», - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Показательно чем еврочиновники мотивировали свою позицию. Чаще всего звучало слово «шопинг». Запретить русским тратить деньги в европейских магазинам - это так же по-европейски, как и топить дровами вместо российского газа.

«Мы видели, как много россиян путешествует, чтобы отдыхать и совершать покупки, как будто на Украине ничего не происходит. Так продолжаться не может. Мы приняли политическое решение о полном приостановлении соглашения об упрощении визового режима с Россией», - заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель

48 флагов стран ЕС. Площадь Европы на Киевском вокзале в Москве появилась в 2002 году, как символ европейского единства. А в 2007 году между Россией и Евросоюзом было подписано соглашение об упрощенном визовом режиме. А ровно через 15 лет - в 2022 году Европа решила вновь опустить железный занавес. Да, шенген россиянам продолжат выдавать, но ждать придется долго и платить дороже.

Что изменится для российских туристов? Виза подорожает с 35 до 80 евро, нужно будет предоставлять больше документов и ждать ответа до полугода. О мультивизах скорее всего придется забыть. Что будет с уже выданным шенгеном в Праге так и не решили. Зато договорились, что страны могут на свое усмотрение ограничивать передвижения россиян.

«Мы подтвердили, что соседние с Россией страны могут принимать меры на национальном уровне для ограничения въезда в Евросоюз через их границы в соответствии с Шенгенским кодексом Евросоюза», - заявил Боррель.

И за эту возможность тут же ухватилась Прибалтика. Латвия, Литва, Эстония, намерены в ближайшее время запретить выдачу виз россиянам. Глава МИД Литвы на полном серьезе предлагает спрашивать туристов на границе - «Чей Крым?» - и так проверять соответствие въезжающего интересам нацбезопасности. В Таллине заявили, что не будут пускать россиян с любой шенгенской визой, а не только эстонской. Не дадут въехать в страну даже тем, у кого есть недвижимость в Эстонии. Видимо, чтобы потом эту недвижимость конфисковывать за долги по коммуналке. О таких планах уже заявил вице-канцлер эстонского МВД Вейко Коммусаар. Прибалтика много лет живет на подачки Вашингтона и искренне верит, что не оскудеет рука дающего - надо лишь еще активнее плевать в Россию.

«Мы давно распилили на металлолом свой знаменитый в Советском Союзе рыболовецкий флот. Мы закрыли сахарное производство. Мы практически уничтожили сельское хозяйство, мы маленькие и нас можно задешево купить. И нам эти три сальдо платят США, и в первую очередь прямо, криво, через фонды, через политическое какое-то поглаживание по головке, через похвалу в рамках НАТО», - заявил бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин.

К прибалтийскому хору русофобов присоединилась и Финляндия. Сначала финны придумали, как максимально замедлить выдачу виз россиянам. Теперь подать документы можно лишь в четырех визовых центрах - в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и Петрозаводске - и только по понедельникам. А финские пограничники без зазрения совести отнимают у русских на границе валюту, ссылаясь на санкции, мол якобы ввоз евро в Россию запрещен.

«Когда-то мы говорили о "финляндизации" Европы, говоря о том, что нормальные, прагматичные, если не дружеские, то по крайней мере партнерские и товарищеские отношения с Россией должны поддерживаться по примеру Финляндии. Сейчас обратный процесс. Сейчас Финляндия стремительно прибалтизируется», - заявил Мамыкин.

А началась эта визовая вакханалия с подачи президента Украины Зеленского. В интервью The Washington Post в начале августа в привычной ультимативной манере он потребовал, чтобы Европа запретила россиянам въезд на свою территорию, а тех, кто уже живет за границей, надо с позором изгнать.

«Пусть поживут в своем собственном мире, пока не изменят свою философию. Тогда они все поймут. И пусть они говорят, что это не имеет к ним никакого отношения и невозможно привлечь к ответственности все население. Возможно», - заявил Зеленский.

А вот в каком мире живет сам Зеленский - большой вопрос. На неделе в итальянском издании Il Tirreno появилась информация, что украинский президент сдал свою виллу в Тоскане за пятьдесят тысяч евро русской паре. И вряд ли арендаторам задавали сакральный вопрос о принадлежности Крыма. Такое лицемерие очень восхитило ведущих американского развлекательного шоу - новость активно обсуждали за океаном.

«Собираетесь путешествовать следующим летом и хотите арендовать итальянскую виллу? Президент Украины Зеленский как раз такую сдает в аренду. Этим летом он сдал ее русским! Эта пара живет в Лондоне, но они граждане России! То есть он зарабатывает деньги на русских! И требует у всего мира не иметь дел с русскими!», - говорят ведущие.

Но в окружении Зеленского на такие мелочи внимания не обращают и свято верят - лишившись возможности путешествовать по Европе россияне тут же побегут свергать правительство. Только вот и на Украине, и на Западе явно просчитались. Обычные россияне не то, что бунтовать - даже расстраиваться по такому прозаическому поводу не собираются.

И дело не только в том, что загранпаспорт есть только у каждого третьего в России. Просто поездки в Европу, которые премьер Эстонии Кая Каллас называет привилегией, многим россиянам таковыми не кажутся. На пляжах Сочи, Геленджика, Ялты, Коктебеля яблоку упасть негде.

Да что там пляжи - от сногсшибательных видов Алтая, Камчатки, Байкала, острова Валаам - дух захватывает. Эмоции в экспедициях такие что европейцам могут только сниться. На российских просторах можно увидеть все - от северного сияния до золотых пляжей, от горных вершин до бескрайней тайги. Отдых найдется на любой вкус и кошелек - для любителей рыбалки - карельские фьорды, кайтеры и серферы мчат в Анапу, хочешь в горы - добро пожаловать на Эльбрус, Казбек или Домбай. Да и сервис в российских отелях давно не хуже чем за границей.

А по Сети уже гуляют шутки о том, что возможность посмотреть как просвещенные европейцы моются раз в пять дней и стирают многоразовую туалетную бумагу - конечно дорого стоит. Но Россия в отличие от Запада ни от кого изолироваться не планирует.

«Я считаю, что в ответ на эти шенгенские стены, которые сейчас пытаются выстраивать, нам не нужно закрываться, нам не нужно коллективно наказывать граждан европейских стран», - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Продолжают пакостить исподтишка и за океаном. США делают все, чтобы сорвать участие России в Генассамблее ООН, которая пройдет в 20 числах сентября в Нью-Йорке. Визы до сих пор не получили ни Сергей Лавров, ни члены делегации, ни даже экипаж самолета, на котором они должны лететь. Американцы уже не пустили на встречу глав МВД в ООН министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Дескать, он в находится в американских санкционных списках. А европейцы потакают американской администрации, зачастую в ущерб собственным интересам. От этого давление в кастрюле под названием Евросоюз все нарастает. Многие страны всерьез подумывают о выходе из ЕС и возможности вести самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. Немецкий канцлер Олаф Шольц и вовсе предложил реформировать ЕС и отказаться от права вето.

«Там, где сегодня требуется единогласие, риск того, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает всем остальным продвигаться вперед, увеличивается с каждым дополнительным государством-членом. Поэтому я предложил постепенный переход к голосованию по большинству в общей внешней политике, а также в других областях, таких как налоговая политика, прекрасно понимая, что это также будет иметь последствия для Германии», - заявил Шольц.

А претензий у европейцев друг к другу все больше. Польша открыто требует от Берлина репарации за ущерб нанесенный в годы Второй мировой. Сумму желаемых выплат огласил лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

«Сумма, которая была представлена как сумма понесенных потерь, самая ограниченная, консервативная. Ее можно значительно увеличить. Это шесть триллионов 200 миллиардов злотых ($1,3 триллиона - Прим. ред.). С точки зрения Германии и учитывая, что такие компенсации выплачиваются десятилетиями, для немецкой экономики это посильная сумма», - заявил Качиньский.

Немцы не скрывают возмущения в соцсетях. И предлагают полякам для начала вернуть бывшие немецкие земли - Силезию, Померанию, Западную и Восточную Пруссию. А Варшава с легкой руки Зеленского - который подарил полякам все мыслимые и немыслимые права - начала возвращать себе Львов и имущество потерянное в годы Второй мировой. Граждане Польши подали более 1500 исков в украинские суды. Ну а пока европейцы делят шкуру неубитого медведя - косолапые, чувствуя неладное, бегут из Европы . На белорусско-польской границе недавно заметили необычного мигранта - мишка ловко штурмовал забор с колючей проволокой. В соцсетях предположили, косолапый покинул Польшу в поисках лучшей жизни. Некоторые даже шутили, что так он решил переждать непростую европейскую зиму.