В Польше призывают ФРГ выплатить репарации для «образцового примирения» народов

Немногим ранее польские власти оценили понесенный из-за действий фашистской Германии и ее оккупации Польши ущерб в 1,3-1,5 триллиона долларов.

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Польша намерена потребовать от Германии выплаты репараций за понесенные ей потери во время Второй мировой войны. Об этом заявили власти страны. Подчеркнуто, что они будут добиваться этого «всеми возможными путями». С данным заявлением выступил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Мы направим Германии дипломатическую ноту и призовем их к началу переговорного процесса. Мы будем добиваться этого на всех возможных площадках, всеми возможными путями», - приводит ТАСС его слова.

Моравецкий указал, что данные выплаты нужны для «образцового польско-немецкого примирения», потому как без этих компенсаций «будет чувство несправедливости» между двумя народами.

Напомним, в 83-ую годовщину начала Второй мировой войны Польша решила оценить понесенный из-за действий фашистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах ущерб. Так, глава правящей партии в Польше «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что сумма ущерба равна 1,3 триллиону долларов.

Первого сентября 2022 года польские власти представили подготовленный экспертами трехтомный доклад. Итоговая сумма составила 6 220 609 000 000 злотых, что, в зависимости от курса, равняется примерно 1,3-1,5 триллиона долларов.