Небензя сообщил, что никто из делегации РФ не получил визу США для участия в ГА ООН

Аналогичным образом обстоит ситуация и с сопровождающими журналистами и членами экипажа самолета министра Сергея Лаврова.

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Российская делегация до сих пор не получила американские визы для участия в 77-ой Генеральной Ассамблее ООН. Отмечено, что по состоянию на 1 сентября 2022 года ни один из 56 членов делегации не получил визы в Соединенные Штаты.

Об этом сообщил Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он направил официальное письмо Генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу.

«По состоянию на 1 сентября 2022 года никто из 56 российских представителей из основной делегации и передовой группы не получил визу на въезд в Соединенные Штаты. Такая же ситуация сложилась с сопровождающими журналистами и членами экипажа самолета министра», - приводит ТАСС слова из имеющегося у агентства документа.

Ранее, 1 сентября, представитель ООН пообещал вновь поднять вопрос с невыдачей США виз российским дипломатам. Об этом сообщил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя не выданную визу главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву для участия в полицейском саммите в Нью-Йорке.

Сообщалось, что в ООН знают о проблеме с отказом Соединенных Штатов в выдаче виз россиянам для участия в работе всемирной организации, и постоянно напоминают Вашингтону о необходимости выполнять обязанности принимающей стороны.