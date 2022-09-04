Человек, который мог спасти СССР: каким мир запомнит Михаила Горбачева

Михаил Горбачев. Первый и последний президент Советского Союза. Президент, не спасший и не сохранивший свою страну… Человек, словам которого про гласность, перестройку и ускорение - когда-то, больше 30-ти лет назад, поверила вся страна. Поверила, а потом была брошена в пучину войны, нищеты и разрухи.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Москва, 3 сентября, 10 часов утра. Желающие проститься с первым и последним президентом СССР выстраиваются в очередь к Колонному залу Дома союзов. Средний возраст желающих проститься - 50 лет. В 1991 году им было едва за 20. По сути попрощаться с Михаилом Сергеевичем Горбачевым пришли те, кому удалось пережить не самую радостную эпоху в истории нашей страны.

Президент России Владимир Путин простился с президентом СССР двумя днями раньше, прямо в Центральной клинической больнице, где после тяжелой и продолжительной болезни и скончался Михаил Горбачев. Третьего числа приехать на прощание не мог - рабочий график не позволял.

Те, у кого было желание и кому позволяла работа, пришли проститься с Горбачевым уже в Колонный зал.

Прилетели попрощаться с дедушкой и внучки Михаила Сергеевича - Ксения и Анастасия Верганские. Обе живут в Германии. Обе воспитаны уже в абсолютно иной культуре. Ксения - недавно в третий раз вышла замуж. Владеет магазином коллекционных вин в Берлине. Анастасия растит сына вместе с мужем-хиппи. О том, кто, где, как и почему - можно рассуждать очень долго. Есть правда одно незыблемое правило. Президент такой страны, как СССР, после отставки должен жить исключительно в своей стране. Как и его родные. И он, и его дети, и даже внуки должны чувствовать на себе результаты принятых президентом решений. Тем более, когда в нищету при его власти попали десятки миллионов человек. Но семья Горбачева давно живет в Германии.

Что же касается так восславлявших, сочувствовавших и преклоняющихся перед Михаилом Горбачевым западных лидеров – то ни один из них проститься со своим кумиром не приехал, хотя, даже в сегодняшних обстоятельствах тотальной конфронтации у многих была такая возможность. Прилетел на церемонию прощания только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Молча возложил цветы, молча постоял у гроба, выразил соболезнования семье и вместе со всеми вышел из Колонного зала. У Ангелы Меркель болит коленка, Лех Валенса покричал о приезде и о том, что он не боится русских и затормозил. Антонио Гуттеришу тяжело. Так что от остальных только дежурные соболезнования с красивыми словами о свободе.

«Михаил Горбачев умер. Вместе с ним умер смелый реформатор, дальновидный политик и государственный деятель. Мы не забудем, что перестройка дала возможность России попытаться установить демократию, что демократия и свобода возможны в Европе, что железный занавес исчез», - заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Я опечалена известием о кончине Михаила Горбачева. Он был человеком, который пытался обеспечить лучшую жизнь для своего народа», - заявил бывший госсекретарь Кондолиза Райс. «Исторические реформы Михаила Горбачева привели к распаду Советского Союза, помогли положить конец Холодной войне и открыли возможность партнерства между Россией и НАТО», - заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Официально проститься с последним президентом СССР были отправлены послы Японии, Германии, Великобритании и, конечно же, США. Добрых слов в адрес Горбачева политики не жалели - сказали даже больше, чем российские. Хорошо ли это - вопрос… Скажи мне, кто твой друг, и я скажу кто ты. Обобщил все выражения скорбей и памятей президент Соединенных Штатов Америки, главный идеологический противник как прошлой, так и современной России.

«После десятилетий жестоких политических репрессий Горбачев принял демократические реформы. Он верил в гласность и перестройку не просто как в лозунги, а как в путь вперед для народа Советского Союза после стольких лет изоляции и лишений. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей», - заявил Байден.

Для Запада Горбачев был «удобным» президентом СССР. Он очень чутко воспринимал западные советы по крушению советской идеологии, которая Запад бесила, а русским, как недвусмысленно подсказывали Михаилу Сергеевичу западные консультанты, давно надоела. Нужно было новое, западное и коммерческое.

Например, реклама сети американских пиццерий Pizza Hut, в которой он снялся. Было это, правда, уже после отставки, но можно ли представить себе Рейгана, даже на пенсии, рекламирующим советское мороженое в США? Ответ очевиден.

О несамостоятельности Горбачева видные западные политики говорили в открытую. Вот как о его приходе к власти рассказывала Маргарет Тэтчер в Хьюстоне, в 1991 году, уже после распада Союза. Видеозаписи этой речи не сохранилось - осталась только стенограмма.

«Поступила информация о ближайшей смерти советского лидера и возможности прихода к власти с нашей помощью человека, благодаря которому мы сможем реализовать наши намерения. Этим человеком был Михаил Горбачев, который характеризовался экспертами как человек неосторожный, внушаемый и весьма честолюбивый. Он имел хорошие взаимоотношения с большинством советской политической элиты и поэтому приход его к власти с нашей помощью был возможен достаточно тонко», - заявила Маргарет Тетчер.

Психологический портрет человека, который мог стать первым лицом СССР, вызывал вопросы и у аналитиков первого главного управления КГБ СССР. Но пойти против протеже всесильного Андропова они не могли. Уже первый визит в капиталистическую страну наводил на печальные размышления.

«Есть одна такая чудесная фотография, где он с Раисой Максимовной, в такой вот фуражке по Западу бродит. И их лица. Вы обратите внимание на их лица - они поражены, они убиты. Тем, что они видят. Они понимают, что они попадают в полу-рай, а может в рай», - заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки Леонид Решетников.

Горбачеву действительно удалось добиться мира, процветания и безопасности. Правда, только для Запада. Уже после первой встречи Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом в Женеве в 1985году, к неописуемой радости британцев и американцев, Михаилом Сергеевичем было принято решение о сокращении стратегических ядерных вооружений и снятии с боевого дежурства, самой мощной на тот момент в мире, баллистической ракеты «Сатана». Против такого решения выступило военное руководство СССР. И тогда случился неожиданный казус - прямо на Красную Площадь, в день пограничника 28 мая, приземлился самолет Матиаса Руста. По некоторой случайности свидетелями посадки стали западные телевизионные журналисты, а еще по одной случайности - за три дня для посадки московским властям неожиданно понадобилось снять для замены троллейбусные провода с Большого Москворецкого моста.

«Автоматизированная система ПВО московского военного округа в этот день была отключена для профилактических работ. Достигнув Москвы, Матиас Руст сделал круг над Красной Площадью и совершив посадку накатом доехал до Храма Василия Блаженного», - сообщило тогда агентство ТАСС.

Эта посадка лишила должностей министра обороны СССР, командующего ПВО страны и еще 300 высших и старших офицеров, и положила начало тотальному сокращению армии, которое потом те же самые западные журналисты сравнят со сталинскими чистками 1937 года. И это была лишь часть борьбы с наследием СССР.

«Началась волна очернения всего советского. Я, недавно, знаете, нашел у себя на дальней полке журналы перестроечной поры. 90 процентов материалов о том, какой плохой Сталин, какой плохой Советский Союз. Этого никто не замечал, или так случайно получилось? И при этом документов о том, что Сталин хороший и Советский Союз - это идеал будущего человечества - ноль. Как такое могло быть? И все это печаталось в коммунистической прессе, руководили всем этим коммунисты, ну или, по крайней мере, те, кто так назывались. Над ними стоял Горбачев. Ну много есть фактов, которые свидетельствуют о том, что действия были сознательные», - рассказал общественный деятель Николай Стариков.

Много вопросов было и о кадровых назначениях, которые производил Горбачев. Буквально сразу после появления на посту министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе он широким жестом тут же уступает США 46 тысяч квадратных километров шельфа и семь тысяч квадратных километров глубоководной акватории в центральной части Берингова моря. Той самой части, где были разведаны большие запасы нефти. А потом глава МИДа делает ставку на национальные элиты - что и приводит в результате к возникновению межнациональных конфликтов практически на всей территории СССР. 1989 год - начало вооруженного конфликта в Южной Осетии и Абхазии, переросшие в 1992 году в полномасштабную гражданскую войну. В 1991-м в дошедшем «до ручки» Союзе происходит обострение вооруженных столкновений в Прибалтике, война в Грузии и массовые демонстрации в крупных городах России. Полумиллионная манифестация в Москве, главное требование - отставка Горбачева.

Потом шахтерский бунт, разрастание конфликта в Нагорном Карабахе, фактический выход Украины из-под юрисдикции СССР, рост терроризма на Кавказе и попытка отделения Чечни. Насилие, кровь, убитые и раненые, беженцы и переселенцы.

«Горбачев разрушил страну за шесть лет. За сегодняшний один, фактически, президентский срок. Без желания разрушить Советский Союз это было бы точно невозможно. Говорить о том, что были какие-то экономические сложности - ну да, они есть. Вон сегодня в Европе сложности, в США сложности. И, что, кто-то может гарантировать нам развал Соединенных Штатов Америки? Может. Если во главу США придет человек, который поставит это своей целью. Сплотит вокруг себя единомышленников и агентов иностранных разведок», - считает Стариков.

Одна за другой, вроде бы разумные инициативы Михаила Сергеевича, наслаиваясь одна на другую, все больше и больше разрывали Союз на части. Перестройка, гласность, ускорение. Говорили мы действительно красиво и с жаром. Но в память россиян Михаил Сергеевич вошел совсем по-другому.

Кончина Михаила Горбачева спустя полгода после большого разрыва с Западом - это конец целой эпохи. Внешняя политика России на западном направлении очень долго определялась его подходами и его наследием, пока не уперлась в новую невидимую, но вполне реальную стену, которую коллективный Запада последние 20-25 лет выстраивал между собой и Россией. Предпринятая им стратегическая попытка сблизиться с Западом путем односторонних уступок стала завершением XX века, но была отброшена веком XXI-м. Доктрина Горбачева, если можно говорить о таковой, не выдержала столкновения с реальностью и испытания временем.