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Премьер Венгрии Орбан приехал на церемонию прощания с Горбачевым

Егор Левин
12:05 03.09.2022
Кортеж главы венгерского кабмина подъехал к центральному входу здания, после чего он вошел внутрь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Премьер Венгрии Виктор Орбан приехал на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Дом союзов в Москве.

Кортеж главы кабмина Венгрии подъехал к центральному входу здания, после чего Орбан вошел внутрь. О планах политика посетить Москву с целью присутствовать на прощании с Горбачевым стало известно ранее. В Кремле сообщили, что это - единственное, за чем Орбан прибудет в российскую столицу, встреча с президентом Владимиром Путиным не планируется.

Гроб с телом Михаила Горбачева к Колонному залу Дома союзов, где проходит церемония прощания, доставил ритуальный автомобиль AURUS Lafet. Ранее подобный автомобиль использовался на церемониях прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и главой МЧС Евгением Зиничевым.

Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким и родным бывшего главы страны. О смерти последнего президента СССР высказались российские и зарубежные политики.

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