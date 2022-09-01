Опубликованы кадры прощания Путина с Горбачевым

Немного постояв рядом с гробом покойного, глава государства поклонился, коснулся гроба и перекрестился.

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Опубликованы кадры прощания президента России Владимира Путина с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Российский лидер возложил цветы к гробу с телом Горбачева. Немного постояв рядом, Путин поклонился умершему, коснулся гроба и перекрестился. Затем покинул помещение.

Ранее глава государства выразил соболезнования близким и родным экс-главы Советского Союза Михаила Горбачева. Он направил им телеграмму. По мнению Путина, Горбачев старался решать проблемы, с которыми столкнулась в то время страна. Президент отметил благотворительную и просветительскую деятельность, которую Горбачев вел в течение последних лет.

О смерти Михаила Горбачева стало известно 30 августа. Его не стало после тяжелой и продолжительной болезни. Михаилу Горбачеву был 91 год.