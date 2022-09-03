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Гроб с телом Михаила Горбачева привезли к Дому союзов

Игнат Далакян
09:27 03.09.2022
Церемония прощания с последним президентом СССР состоится сегодня в Колонном зале Дома союзов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Гроб с телом последнего президента СССР Михаила Горбачева доставили к Дому союзов. Церемония прощания состоится сегодня в Колонном зале здания.

Ранее эстрадный певец Михаил Шуфутинский высказался телеканалу «Звезда» по поводу смерти Михаила Горбачева. Артист считает, что смерть последнего президента СССР является печальной датой для всей страны.

Напомним, Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким и родным бывшего главы страны. Он направил им телеграмму. О смерти последнего президента СССР высказались российские и зарубежные политики.

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