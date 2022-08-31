«Настоящий деятель»: Шуфутинский высказался о Михаиле Горбачеве

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Эстрадный певец Михаил Шуфутинский высказал телеканалу «Звезда» свои мысли после смерти последнего президента СССР Михаила Горбачева. Артист считает, что политик оставил большой след в отечественной истории и воплощал свое видение того, как должна выглядеть страна.

«Это очень печально. Человек, оставивший в истории нашей страны большой след, и это целая эпоха. Можно относиться по-разному к тому, что было в его годы и годы после него. Но тем не менее человек не случайно оказался на вершине власти в нашей стране и внес свои изменения, свои штрихи, и у него было видение страны и он его доводил. То есть он настоящий деятель. Хорошо это или плохо - не нам судить. Но я думаю, что для всей страны это печальная дата, мне очень жаль, что этот человек от нас ушел», - сказал певец.

Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года. Согласно завещанию, он будет похоронен рядом с супругой на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания состоится 3 сентября.