В Генштабе рассказали, что делать, если на телефон поступил звонок с записанной на пленку просьбой прийти в военкомат

В Генштабе посоветовали перезвонить в военкомат в случае неуверенности в подлинности звонка.

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Что делать, если на телефон поступил звонок с записанной на пленку просьбой придти в военкомат? На этот вопрос ответил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Оповещение граждан о явке в военные комиссариаты осуществляется путем личного вручения повесток сотрудниками военных комиссариатов или по месту работы или учебы призывника руководителями, другими должностными лицами (работниками организаций)», - сообщил Владимир Цимлянский.

Как отметил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, должностные лица военных комиссариатов могут в телефонном режиме уточнять данные граждан, необходимые для заполнения документов воинского учета.

«Однако для этих целей не используется программное обеспечение и тем более записанный на пленку голос. Поэтому я бы рекомендовал призывникам и их родителям, если они не уверены в подлинности звонка, перезвонить в военный комиссариат по телефонам, перечень которых размещен на сайте Министерства обороны» - объяснил Цимлянский.

Ранее заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Владимир Цимлянский заявил, что призывники в основном направляются в близлежащие к месту призыва регионы. Кроме того в Генштабе ВС РФ заявили, что призывников к специальной военной операции на Украине привлекать не будут.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Согласно документу, опубликованному на официальном правовом портале, на военную службу будут призваны 120 тысяч человек. Осенний призыв стартует с 1 ноября.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов