Путин подписал указ об осеннем призыве граждан РФ на военную службу
Согласно указу президента РФ, на военную службу призовут 120 тысяч человек.
© Фото: Минобороны России
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что на военную службу призовут 120 тысяч человек.
«Осуществить с 1 ноября по 31 декабря 2022 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу», - говорится в тексте документа.
Ранее горячая линия 122 рассказала гражданам Российской Федерации, как решить вопрос с военкоматом в случае болезни. Также можно узнать, кто может получить отсрочку от призыва по медицинским показаниям.
© официальный портал правовой информации
© официальный портал правовой информации