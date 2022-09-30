В стране и мире Путин подписал указ об осеннем призыве граждан РФ на военную службу Игнат Далакян Согласно указу президента РФ, на военную службу призовут 120 тысяч человек. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Об этом говорится на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что на военную службу призовут 120 тысяч человек. «Осуществить с 1 ноября по 31 декабря 2022 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу», - говорится в тексте документа. Ранее горячая линия 122 рассказала гражданам Российской Федерации, как решить вопрос с военкоматом в случае болезни. Также можно узнать, кто может получить отсрочку от призыва по медицинским показаниям. © официальный портал правовой информации © официальный портал правовой информации В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика